Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü kıpırdayamaz halde

"KANUNUN ARKASINDA DOLANARAK DÜZEN SAĞLANMAZ" Kanunun arkasında dolanarak toplumda düzen sağlanmaz. Vatandaşlarımız kolluk kuvvetlerine baktığında hukuk devletini de görmek ister. Güvenlikle özgürlük arasındaki hassas dengeyi koruyarak devletin güvenliğini, ülkenin huzurunu sağlamaya çalıştık. Sizden de kanunları uygularken daime bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum. Vatandaşın malına, namusuna, özgürlüklerine ve güvenliğine kasteden alçaklara asla müsahamakar davranmayacaksınız. Türkiye asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülke. Tüm tehditlere karşı mücade etmek mecburiyetindeyiz.

"1 YILDA 1045 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Son bir yılda 34 bin 765 operasyonda toplam 7'si kırmızı kategoride 1045 terörist etkisiz hale getirildi.



Devletimizin kurumlarının nefesi nereye kaçarlarsa kaçsınlar FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.



Birileri ısrarla görmek istemese de kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor.



Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur.



"TERÖR ÖRGÜTÜ KIPIRDAYAMAZ HALDE"



Terör örgütü kıpırdayamaz halde. İnşallah yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz.



Son terörist ülkemiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana kadar mücadeleye devam edeceğiz.