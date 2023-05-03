Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün rüzgarıyla yelkenlerini şişirenlere gerekli cevap verilecek

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Yeni Zigana Tüneli'nin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez. Trabzon buradan sevilir. Şehit Eren Bülbül'ün halkı 14 Mayıs'ta cevap verecektir.

"GEREKLİ CEVAP 14 MAYIS'TA VERİLECEK"

Terör örgütünün rüzgarıyla yelkenlerini şişirenlere gerekli cevap 14 Mayıs'ta verilecek.

Mandacı Kemal ve arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu sayfalarına gömmeye söz veriyor musunuz? 14 Mayıs'ta daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon?

İşte benim yol arkadaşlarım, işte Trabzon. İşte her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu. Öyleyse hizmetlerimize geçelim mi?

Sadece bıugünkü açılışta şehrimizi yatırm tutarı 27 milyar lirayı bulan 11 eserle Trabzon'u buluşturuyoruz.

Sağlık, eğitiöm ve tarımdaki projelerin, TOKİ'nin 85 konuttan oluşan binalarının resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Büyükşehir belediyemiz şehrimize yeni bir terminal kazandırdı. Onlarca eseri hizmete hazır hale getirdik.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bizim refaransımız çok. Acaba Bay Bey Kemal ne yapmış? Bay Bay Kemal senin ne eserin ver? Seni biz SGK Genel Müdürlüğü'nden tanırız.

Bugüne kadar Trabzon'a 96 milyar lira tutarında yaptırım yaptık. Sağlıkta bin 268 yastaklı 55 sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtasıyla 8 bini aşkın konutu teslim ettik.

Ulaştırmada 73 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 km'ye çıkardık. Bir baraj, 110 dere ıslahı inşa ettik. 224 yerleşim yerini taşkın zararlarından koruduk. Trabzonlu çiftçilere 3 milyar lira tutarında destek verdik. Enerjide Trabzon ve 11 ilçemize doğalgaz arzını sağladık.

Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmamız gerekiyor. Eşinizi, dostunuzu bulup bizim en kalbi selamımızı iletin.

Bizim için önemli olan kazanılmadık gönül bırakmamaktır. Yarın Giresun, Ordu ve Samsun'dayız. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

Adeta bir kitap hacminde olan seçim beyannamemizde her şey mevcut.

İcraatımıza rüyalarında bile yetişemeyenler bunları bilemez. Ömründe çay behçesine girmeyenler çay üreticilerini tahrik etmeye çalışıyor.

Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de her zman ittifaklar koalisyonlar kurulmuştur. Ama hiçbiri bugünkü kadar pervasız değildir. Masanın altındki ortak masanın üstüne çıktı. Kandil'deki ortakları gün yüzüne çıktı.

"BUNLARDA MANDACILIK ÖZLEMİ VAR"

Kardeşlerim geçmiştan bugüne masadakilerin gerçek yüzü bu. Terör örgütlerinin elebaşları her gün Kılıçdaroğl'na destek çağğrısında bulunuyor.Masadaki ortakların hiçbiri buna ses çıkarmıyor. Bir yanda millyetçilik denilince kimseye laf söyletmeyen bir hanımefendi, diğer tarafta Türkiye'yi Suriyeleştirmekten bahseden bir kadın var.

Türkiye yüzyılı hayalimize çelme takmak için niye bu kadar gayret gösterdikleri anlaşıldı. Meğerse bunlarda milletimizin yüzyıl önce defettiği mandacılık özlemi varmış.

Şİmdi Kandil'de olanların dini var mı? Bayrağı var mı? Ezanı var mı? Bu Bay Kemal onlarla birlikte değil mi? Bunlara 14 Mayıs'ta öyle bir ders vermeliyiz ki bir daha ayağa kalkmamaları lazım. Darbelerin, cuntaların, vesayetin, terörün gerisinde bunların mandacılık istediğini görüyoruz. Bizim İH'larımıza, SİHA'larımıa saldırıyorlar. Neymiş ben onlara kredi vermişim. Bay Kemal Bayraktar grubu devletten tek bir kuruş almamıştır."