Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi sağlam temeller üzerinde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuştu.

"Gençliğimizin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz" diyen Erdoğan, "Terörrüz Türkiye en büyük eserimiz. Bu eseri de gençlerimize emanet edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"İstanbul'un tüm sakinlerine, hemşehrilerimin her birine saygılarımı sunuyorum. İstanbul gibi nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Böyle kadim bir şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul binlerce yıllık tarihi içinde barındıran bir çınardır. İstanbul'u anlatan çalışmaları takdir ediyoruz. Milletlerin zenginlikleri medeniyete yaptıkları katkılar kadar çıkardıkları şair ve ilim insanları ile anlaşılır.



Necip Fazıl, tek parti döneminde faşizmin her türlüsüne muhatap olmuş bir milletin kendisine gelmesini sağlamıştır. Necip Fazıl hiç korkmadı. Çektiiği çileler boşa gitmedi. Bugün milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençlik var.



Bugün tarihini bilen, milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bugün geçmişten aldığı ruh ve mirası geleceğe aktarmak isteyen bir gençlik var.

Gençliğimizin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Bugüne kadarki en büyük eserimizi yani Terörsüz Türkiye'yi inşallah çok sağlam temeller üzerinde yakın zamanda yükselteceğiz. Bu eseri de gençlerimize emanet edeceğiz."