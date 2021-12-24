Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL mevduatları 23,8 milyar liranın üzerinde arttı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor.

(Kur korumalı TL mevduatı) Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.

Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar.

Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil.

"KUR STABİL HALE GELECEK"

Uygulanan ekonomik program piyasalarda güveni artıracak. Kurun stabilizasyonu burada önem arz ediyor. Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyon inşallah gerçekleşmiş olacak. TL mevduat ve katılma hesaplarına kur koruması sağlanması da dönemin şartları gözetilerek oluşturulmuş önemli bir araç.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Gerek Hazine ve Maliye, gerekse Ticaret Bakanımıza, hatta Tarım Bakanlığımıza bu talimatları verdik. Kontrollerimizi sıklaştıracak ve bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok

Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız. Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir.

Fiyat artışlarıyla insanımızın huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceğiz. Serbest piyasayı bozucu, arz-talep dengesiyle açıklanamayacak fiyat artışlarını devlet olarak yakından takip ediyoruz. Tedarik zincirinin tüm halkasını inceliyoruz. Özellikle sebze-meyve fiyatlarına yönelik 9 büyükşehrimizde 10 toptancı halimizde denetimler gerçekleştirildi.

Serbest piyasayı bozucu fiyat artışlarını devlet olarak yakından takip ediyoruz. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Yapılan inceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara da en ağır idari para cezaları veriliyor.

(Stokçuluk yapanlara ceza öngören tasarı) Bunun da geçmesiyle stokçuluğa da ağır cezalar vermek suretiyle bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız.

Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır.