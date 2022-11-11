Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yatırım Fonu en kısa sürede hayata geçmeli

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'ne gelişinde Mirziyoyev tarafından karşılandı.



Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.



Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tokayev, solunda ise Mirziyoyev bulundu. Liderler ülkelerinin bayrakları önünde durarak fotoğraf verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK YATIRIM FONU EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇMELİ



Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız.



Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.



Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır.



(Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır."