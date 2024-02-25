Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor

Adana İstasyon Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslenen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Dosta düşmana karşı vakur duruşuna meftun olduğumuz Adana’nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na verdiği destekle, Adana yeni bir destan yazacak. Şu anda Adana’da meydanda 75 bin kişi var. Adana’nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Artık Adana’yı malum ellerden almaya hazır mıyız?



Adana, 31 Mart’ta sandıkları patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkartacaktır. Kendi seçmenleri başta olmak üzere, milleti tıpış tıpış oy verecek bir mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize ben inanıyorum. Adana, kendi iradesini çantada keklil kabul edenlere yol vermez. Adana eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşımaz.



"BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYORLAR"



CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Birbirleriyle didişmekten fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Kendilerine hayrı olmayanların memlekete hayrının dokunması mümkün mü? Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözü görmeyenlerin Adana’nın sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir mi? Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, hazırız diyoruz; onlar ise kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla, ‘dem’leniyor…



"GENEL BAŞKANLARINI PARTİDEN ÖYLE BİR KAZIYIP ATTILAR Kİ..."



Mayıs ayında cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkardıkları, peşine de 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı… Seçimde umduklarını bulamayınca tüm suçu adaylarına yükleyip, kendilerini temize çıkardılar. Genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero’yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Seçim gecesi hepsi de ne diyordu? “Kazanıyoruz…” Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı.



"TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"



Türkiye karşıtlarının tamamını, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle dize getirdik. Ülkeyi işgal etme teşebbüsleri karşısında asla geri adım atmadık. Darbe gecesi birileri kahvesini yudumlarken, biz milletimizle FETÖ’cü hainlere meydanları dar ettik.



Uluslararası arenada, ülkemizin hak ve hukukunu, milletimizin onurunu savunduk. Dış politikada Avrupa’dan ‘aferim’ almaya çalışan değil, dik duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız. Türkiye sadece bölgesel bir göç olmaktan çıkıp, küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. Ülkemizin krizlerin çözümündeki kilit rolü giderek daha fazla anlaşılıyor. Libya’da, Karabağ’da biz varız. Bütün buralarda Türkiye kardeşleriyle omuz omuza veriyor, bu yolda emin adımlarla yürüyor.



“TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA DESTAN YAZIYOR"



Özellikle savunma sanayine ağırlık verdik. Böyle gelmiş, böyle gider diyenlerden olmadık. Kolay değil, zor olanı seçtik. Tabanca, tüfek dahil, güvenlik güçlerimizin kullandıkları silahları kendimiz üretmeye başladık. İHA’lar gibi yeni gelişen teknolojilere büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. İşte bugün 2005, 2010’larda toprağa diktiğimiz fidanların meyvelerini topluyoruz. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu’yu geçen sene hizmete aldık. Milli denizaltımızı inşa etme aşamasındayız. İHA ve SİHA alanında zaten dünyada ilk üç ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz günlerde gurur hanemeze bir halka daha ekledik. KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece, beşinci nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Bu gurur 85 milyon olarak hepimizindir. Milletçe inandık, çalıştık, yılmadık ve hamdolsun, başardık.



"UÇAK GEMİMİZİN BİR ÜST SEGMENTİNİ YAPACAĞIZ"



Tabii bunlar sadece birer başlangıç. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını, daha gelişmişini yapacağız. Eminim sizler de takip ediyorsunuz. Şimdi uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Ve şu anda deniz kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor.



İçimizdeki müzmin muhalifler anlamasa da Türkiye’nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde KAAN ve Türkiye’nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Öyle garip bir durumla karşı karşıyayız ki; bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN’a bakınca kalorifer peteği veya süpürge sapı görüyor.



HIZLI TREN HATTI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Adana’ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık. Şehirdeki tüm demir yollarıyla birlikte Adana-Mersin demir yolunu yenileyip, ilave hat yaptık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap sürüyor. Mevcut havalimanımıza ilaveten, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı bu yıl hizmete sunuyoruz."