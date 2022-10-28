Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, başörtüsü teklifi haftaya Meclis'te

"AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" Ankara Spor Salonu’nda yapılıyor.



Binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren salona geldi. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek konuşmacı olduğu törende şu sıralar ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu açıklıyor:

"Cumhuriyetimizin birinci asrının son yılına girmeye hazırlandığımız günlerde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız. Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi tarihe gömmek isteyenler Çanakkale ya da Kut'ül Amare'daki gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar.

Milletimiz Milli Mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanı ile yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntı ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırkan küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimiz maalesef kendi içinde barışık yaşayamadı. Kirli hesaplarda kullanılan maşalar hiç eksik olmadı. Dün vardı bugün de var. Ülkemiz vvesayet güçlerinin yönetiminde kalanların elinde yıllarını heba etti. Şehit Başbakan Menderes'in yeter söz milletin diyerek başlattığı hamle idam sehpasında kesintiye uğradı. Rahmetli Özal'ın devlet millet içindir diyerek ülkeyi kalkınma rotasın sokma girişimi koalisyonlar arasında kayboldu gitti.



"GELİŞTİRDİK, GÜÇLENDİRDİK, ZENGİNLEŞTİRDİK"

Ülkemizin ulaşmış olması gereken kalkınma ve demokrasi seviyesi arasındaki fark çok büyüktü. Biz işte bu anlayışla Türkiye'yi 20 yıl boyunca durmak yok yola devam diyerek büyüttük. Geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. 15 Temmuz'da olduğu gibi bize sahip çıkan milletimizin desteğiyle ülkemizin asırlık kayıplarını telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik.

"AYASOFYA'YI CAMİ YAPMAMIZ BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"



Darbecilerin ne kadar aparatı varsa hepsi üzerimize salındı. Biz çözümü sadece milletin sinesinde milli iradenin gücünde aradık. En kritik demokrasi ve kalkınma atılımını bir ortak akılla ortak iradeyle ortak vicdanla gerçekleştirdik. Geçmişte ayrıştırılmaya çatıştırılmaya çalışılan kim varsa bu büyük devrime katkı vermiştir. Bu ülkede vesayetin kadrine uğrayan kim varsa yanında olduk. Ayasofya'yı yeniden cami yapmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirdiğimiz büyük bir meydan okumadır.

HİÇBİR BEŞERİ HIRSIMIZ YOK"



Ekonomiyi büyüterek refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdik. Milletimizin karşısına böyle bir mirasla çıkıyoruz. Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri sadece bir girizgah olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. Bunun dışında başka hiçbir beşeri hırsımızın olmadığının bilinmesini isterim. MHP'nin değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve arkadaşlarına, Cumhur İttifakı altında verdiği güçlü destek için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

"ANAYASANIN RAF ÖMRÜ DOLDU"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize eğitim, sağlık, enerji, sanayi, tarım alanlarında eserler kazandırırken hayata geçiremediğimiz işler de oldu. Ülkemizi darbe anayasasından kurtararak özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor. Bu konuda halen süren eksikliği görmemize ve hayıflanmamıza mani değildir. 12 Eylül anayasasının raf ömrü çoktan doldu. Tekliflerimiz muhaleferin destek vermemesi sebebiyle yarım kaldı. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ HAFTAYA MECLİS'TE



Başı açık-örtülü herkesin hakkı güvence altında alacak, ailelerimizi sapkın akımlardan koruyacak yeni bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. Önümüzdeki hafta teklifi Meclis'e sunarak ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Ülkemizin gündeminde yoktu birileri zorla soktu.

Cumhuriyetimizin 99 yılını 2023'te 100'e tamamlarken bütün dikkatimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğimizi herkesle paylaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın bir devrim olduğunu da paylaşıyoruz. Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yüzyılı gibi bir projeyle karşınıza çıkmak kolay değil. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla bu ligin ön sıralarında yerimizi alacağız ya da geriye düşme riski ile karşı karşıya kalacağız. Üstesinden gelinmesi zor bir yükün altına giriyoruz."



Salon dışında, üretilen milli savunma sanayi ürünleri sergilendi. (Gökbey ve Kızılelma)

"BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde kongreyi dışardan takip eden kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:



"Cumhuriyet Bayramı arifesinde Türkiye Yüzyılı'nı kutluyoruz. Biraz sonra Türkiye Yüzyılı'nda ne var, bunları sizlere açıklayacağım. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun, siz bu ülkede ne yaptınız? Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ne yaptık biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik biliyorsunuz? Birazdan bundan sonra neler yapacağız onları açıklayacağız. 7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok yola devam."

11 SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ



Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına aralarında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin de bulunduğu 11 siyasi partinin genel başkanları da davet edildi. Deva ve Gelecek Partileri ile HDP ise davetli listesinde yer almadı.



Programda, protokol düzeni yapılmadı. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturuyor. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrıldı.