Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Kabine, 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Çankaya Köşkü'nde toplandı. 3,5 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yamalı koalisyonlar dönemini bitirdik. Siz bakmayın birilerinin eski Türkiye güzellemesi yapmasına, onların derdi kendi şahsi ve zümrevi çıkarlarıdır. Tam 22 yıldır milletin emanetine sahip çıkmanın, milletin güvenine mazhar olmanın yani insanımıza olan şükran borcumuzu ödemenin derdindeyiz.



Türkiye, hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır. 2002-2024 arasındaki 22 yıl, Cumhuriyet tarihimizin en görkemli hizmet, eser, yatırım ve refah noktasında en velud yılları olarak hafızalara kazınmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI



Türkiye, Kandil'deki terör baronlarının körüklediği kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır, bundan da geri adım atmayacaktır. Küresel sistem, Soğuk Savaş'tan beri en büyük değişimini yaşarken bizim gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor.



Ülkemizde, sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken, hileli yöntemlerle bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha gösterilmesi asla beklenemez.



"TERÖRSÜZ İKLİMİ TESİS EDECEĞİZ"

Bizim mücadelemiz terör belasını başımıza musallat edenlerdir. Terörsüz iklimi tesis edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok.

Bu terör kamburundan ülkemizi ebediyen kurtaracağız. Bu konuda Cumhur ittidakımızın azmi en üst düzeydedir. Ülkemizde, sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken, hileli yöntemlerle bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha gösterilmesi asla beklenemez.

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANMASI



İki haftadır ortalığı ayağa kaldıranlar var. Terör örgütünün belediyeler aracılığıyla haraç sistemi kurmasına izin vermeyeceğiz.

Esenyurt Belediye Başkanı'nın kağıt üzerinde başka bir partide gözükmesi gerçeği değiştirmiyor.

Türkiye'nin en büyük 2. partisinin dümeni kırılmış gibi sağa sola savrulmasını izliyoruz. Bakıyorsunuz bir gün bu partinin Sayın Genel Başkanı Ankara'da vatan millet, bayrak, cumhuriyet edebiyatı yapıyor aynı kişi ertesi gün bakıyorsunuz ülkenin bir başka köşesinde Türkiye'yi açıkça tehdit edenlerle, alçak terör eylemlerini övenlerle ve şehir eşkıyalarıyla aynı otobüsün üzerinde korsan miting düzenliyor. Görüyoruz ki artık ana muhalefet yok tabi, muhalefet var. Bu parti giderek ittifak ortaklarının rengini alıyor. Nitekim bu benzerlik siyaset diline ve üslubuna da yansımıştır.



Milletin emanetinin, ülkenin ve milletinin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekilmesine partisine bakmaksızın, eyvallah edemeyiz.

KÜLLİYE VE ÇANKAYA KÖŞKÜ TARTIŞMASI

Sosyal medya Atatürkçülerine fitne çıkarmaya gayret ediyorlar. Son örnek Külliye ile Çankaya köşkü arasında ikilik yaratma çağrısıdır. Biz biriyle diğerini tokuşturmuyoruz. Çankaya Köşkü'nü de milletin evi ve kıvanç kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

"EKONOMİDE OLUMLU NETİCELER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Merkez Bankamızın brüt rezervlerinin 159 milyar dolarla, tarihimizin en yüksek seviyesine çıktığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguladıkça daha pek çok alanda olumlu neticeler almaya devam edeceğiz

