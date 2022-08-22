Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenler ülkemizin kötülüğünü istiyordur

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;



"Dünya çapında bu fiziki koşullara sahip bir akademi yok. Bu akademide alınan eğitimi önemsiyorum. Vatanımızın bekası açısından da hayati önemdedir. Burada komutanlar ordusu yetişecek.



Komşularındaki sorunları en çok hisseden Türkiye'dir.



Birileri ne derse desin, coğrafi konumumuz ve bağlarımız nedeniyle komşularımıza sırtımızı dönemeyiz.



Komşularımıza ateş düşmüşse kapılarımızı, pencerelerimiz kapatıp bana ne diyemeyiz.



"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenler ülkemizin kötülüğünü istiyordur.



Yunanistan’a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.



Yabancı basına Türkiye'yi, savunma sanayii hamlelerini şikayet edenler sadece acıyoruz.



Biz İHA'larımızı da SİHA'larımızı da AKINCI'ları da savaş uçaklarımızı da yapacağız.



Bize yan bakana kusura bakılmasın biz de düz bakmayız.



Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.



Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir.



Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.



Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.



Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Siyasetin dizayn edildiği dönemler oldu. 15 Temmuz'da halkımızla birlikte engel olduk. Sizden de bu duruşu bekliyorum."

