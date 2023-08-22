Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi mülteci akınıyla köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki destekçilerine nefes aldırmıyoruz.

Kıymetli misafirler sadece terör örgütleri ile değil zehir tacirleri ve düzensiz göçle de mücadelemiz devam ediyor.

Türkiye'yi mülteci akınıyla köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz.

İnşallah bu meselesi vicdani bir duruşla çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyindeki kalıcı konutların yapımı sürüyor.

Sahil Güvenliğin mücadeleleriyle biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri Ege'de bu insanları ölüme terk ediyor.



İşte bu Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik.

"SON İKİ AYDA 25 BİN KAÇAK GÇÖEN SINIR DIŞI EDİLDİ"



Türkiye'yi mülteci akınıyla sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz. Son 2 buçuk ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi.

Suçla ve suçluyla mücadele alanında ciddi mesafe kaydettik. Görevini yapan jandarmamıza dil uzatacak kadar gözü dönmüşlerin iftiralarına kulak asmıyoruz.

Kaçak olarak ülkede bulunan ve suça bulaşanları süratle sınır dışı ediyoruz.

Karşılaştığımız onca sıkıntıya rağmen aziz milletimizin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağız.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda gösterilen her çabayı şükranla karşılıyoruz.

Tüm şehitlerimizi şüheda ile yad ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Mezuniyetinizin hayırlara vesile olmasına diliyorum. Sadece anne ve babanızın değil, 85 milyonun samimi dualarının arkanızda olduğunu bilmenizi istiyorum."