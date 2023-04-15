Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sağlık alanında cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum.

Ülkemizin tüm büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleriyle donatıyoruz, sırada İzmir var.

Sağlık alanında yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor. Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız.

20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha önce yapılsaydı bugün Türkiye başka bir yer olurdu.

HATAY'DAKİ DEFNE DEVLET HASTANESİ

Muhalefet her gün yeni iftira ile bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Hatay'da hastane temel atma töreninde bir fotoğraf karesiyle bizi ters köşe yapmak isteyen vardı. O hastane 1 buçuk ay içinde hizmete girecek. Hastane hizmete girdiğinde özür dileyecekler mi?

"HERKESE BAKANLIK VERİYORLAR"

Proje diye ortaya koydukları şeylerin yarısı yalan. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar.



Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?"