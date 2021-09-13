Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nda düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı 1921 yılının herhangi bir savaşın değil, Türklerin Anadolu'daki bin yıllık varlığının da dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.



Temmuz ayında Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalan ordunun, milletin var gücüyle donatılması ve başına da Meclisin Başkomutan olarak görevlendirdiği Gazi Mustafa Kemal'in geçmesi sayesinde bir ay içerisinde toparlanıp düşmanı yeniden Sakarya'nın batısına attığını ifade eden Erdoğan, Milli Mücadele'nin en kritik sayfasında kazanılan bu zaferle başkenti tehdit eden düşman saldırısının önüne geçildiğini söyledi.

Erdoğan, top seslerinin artık Ulus'tan duyulmaya başlandığı bir süreçte kahraman ordunun adeta düşmana "dur" diyerek istiklal ile sonuçlanacak Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede verdiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alagözler Sakarya Savaşı'nı bizzat yöneten İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanları, şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle yad etti.



Sakarya Zaferi'nin tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Bursa'nın, Edirne'nin, İstanbul'un fethi gibi, bir tarafta Viyana kapılarını diğer tarafta Kızıldeniz'i kucaklayan şanlı tarihin önemli yapraklarından biri olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Gazi Mustafa Kemal'in 'Sakarya Melhame-i Kübra'sı, yani bir çeşit 'kıyamet savaşı' diye isimlendirdiği bu büyük zaferi Nazım Hikmet şöyle tasvir ediyor; Sonra 23 Ağustos Sakarya Melhame-i Kübrası ki devamı 13 Eylül gününe kadardır. Bizim kırk bin piyademiz, dört bin beş yüz atlımız, düşmanın seksen sekiz bin piyadesi, üç yüz topu vardı. Harp meydanının kuzey yanı Sakarya ve dağlardır. Keskin ve dik yamaçlarıyla ve kireçli toprakları ve kayalarında tek başlarına, birbirinden uzak haşin ve münzevi çam ağaçlarıyla Abdülselam Dağı. Gökler Dağı, dağlar ve Sakarya'dan bu havalide yalnız çatal tırnaklı karacalar su içmektedir. Ankara suyunun döküldüğü yerden Eskişehir kuzeybatısına kadar Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir. Güneyde ve güneydoğuda yapraksız ve hazin, geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzusu veren Cihanbeyli Ovası: Çöl... Bu çölün, bu dağların ve bu nehrin ve bizim önümüzde 22 gün ve gece, fasılasız dövüşüp, düşman ordusu ric'ata mecbur kaldı.'"

''MİLLİ İRADENİN GÜCÜ ÖNÜNDE DURULAMAYACAĞI GERÇEĞİNİ CÜMLE ALEME GÖSTERDİK''

Erdoğan, ''Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik'' dedi.

ŞİŞECAM POLATLI FABRİKASI AÇILIŞI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından satır başları ise şöyle:

''Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye'yi yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirdik. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz. Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor. Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.

TEKNOFEST AÇIKLAMASI

TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.''