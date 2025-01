Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turpların büyükleri heybede

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında sorumluluğu olanların gereken cezayı alacağını söyledi.

Kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirten Erdoğan, "Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı da değerlendirdi.

Daha önce yaptığı "Turpların büyükleri heybede." sözünü yineleyen Erdoğan, "Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI

"Sözlerimin başında yangın faciasında yitirdiğimiz 78 kardeşimizin her birine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olması yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Onlarda bize iç yarası gönül kırgınlığı kaldı. Bir günlük milli yas ilan ettik. Milletimiz acıyı yüreğinde hissetti. Edepten nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

MUHALEFETE TEPKİ

Yangın sonrası ana muhalefet iftiralara başladı. Yangını, günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça, muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması vicdan tutulmasıdır. Bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Çıkıp bir nedamet cümlesi kurmak yerine telaşla sağa sola bühtan etmeyi sürdürdüler. Kusura bakmayın, fırsatçılığa, yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acılarının üzerinde arsızca tepinilmesine 'eyvallah' demeyiz. Ülkemiz muhalefeti adına büyük bir teessürle takip ettiğimiz bu durum nedeniyle duruşumuzu bozmadık. Yangının haberi bize ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Facianın tüm yönleriyle araştırılmasını sağladık. İTÜ'den farklı branşlarda 7 öğretim üyesi ile 1 idare hukuku profesörünün yer aldığı 8 kişilik heyet kuruldu.

"GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ"

Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Aralarında Grand Kartal Oteli sahibin işletme müdürü belediye yetkililerinin olduğu 19 kişi tutuklandı. Otelin yangın algılıma sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, iş yerinde acil durum ekiplerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, otelin acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı tespit edilmiştir.

"İTFAİYE RAPORU SÜMEN ALTI EDİLMİŞ"

Müfettişlerin tespitleriyle, otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazaalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Belediye başkanı koltuğunda otuıran şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur.' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacaktır. En küçük şüphe izi kalmadan, ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir.

"KİMİN SORUMLULUĞU VARSA HESAP VERECEK"

Kimse sorumluluktan kaçamaz, adalet tecelli edecek. Kimin sorumluluğu, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz. Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz.

"KİMSE VATANDAŞLARIMIN HAYATI ÜZERİNDE KUMAR OYNAYAMAZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünden bugün şu çağrıyı tüm samimiyetimle yapıyorum; kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Aç gözlü müptezellerin daha fazla para kazanacağız diye vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur ve olamaz.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak nerede eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz. Ey muhalefet daha bir sene önce Beşiktaş'ta 29 işçimiz can verdi zerre kadar umursamadınız. İzmir'de iki gencimiz elektrik akımına kapılarak can verdi görmezden geldiniz. İstanbul'da su dolu çukura düşen 5 yaşındaki yavrumuz göz göre gitti. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor çıkıp nedamet cümlesi kurmayı kibrinize yediremiyorsunuz.

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE"

Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor.



"40 YILLIK TERÖR BELASINI DEFETTİKTEN SONRA YÜKSELİŞİMİZ ŞAHLANIŞA DÖNÜŞECEK"

Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da defettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecek. Terörsüz Türkiye hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz."