Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ saldırısının zamanlaması manidar

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2 saat 10 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı, kalkıyor, bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız. Bölgemizdeki çatışma ve gerilimlere, gelecekle ilgili çizilen kötümser senaryolara rağmen ekonomimizin temel göstergelerinde iyileşme devam ediyor.

Türkiye'de enflasyondan nemalanan bir kesim var. Üretmeden, riske girmeden paralarına konforlu bir alanda para katmaya alışmışlar. Enflasyonda düşüş eğilimi başlayınca bunların rahatsızlıkları ayyuka çıkmaya başladı. Biz göreve geldikten sonra enflasyonu tek haneye indirerek bunların istismar zeminini ellerinden aldık. Yalan haberlerle piyasaya karamsarlık vermek isteyenler var, bunları engelliyoruz.



"BRICS, MEVCUT ANGAJMANLARIMIZIN ALTERNATİFİ ASLA DEĞİLDİR"



Türkiye'nin çıkarı neredeyse oraya gidiyor, menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde işbirliği geliştiriyoruz. Dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir. Batı'ya da Doğu'da da sırtımızı dönmüyoruz. Biz makas değiştirmiyoruz. Bilakis, Türkiye merkezli bir anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz.



Ana politika Türkiye eksenidir. BRICS'le ilişkilerimizi ilerletmenin Türkiye'niin faydasına olacağına inanıyoruz. Ülkemizin BRICS'le gelişen münasebetleri, mevcut angajmanlarımızın alternatifi asla değildir ve olamaz.



"TUSAŞ SALDIRISININ ZAMANLAMASI MANİDAR"



TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Örgüt, kimin maşası olduğunu yeniden gösterdi.



Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olmaz.



Terör operasyonlarında 470'in üzerinde nokta hedef alındı, 213 terörist etkisiz hale getirildi.



"TÜRKİYE BU BELADAN KURTULACAK"



Terörü kaynağında kurutma stratejisinden bir adım geri atmayacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizden de kopmayacağız. Türkiye bu beladan kurtulacak.



Terör yıllarca siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Ne zaman diyalog zemini güçlense terör devreye giriyor. Aynı senaryonun tekrar sergilenmesine sessiz kalmayacağız.



Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar.



Ülkemizin dünyada iftihar kaynağı olan savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz."