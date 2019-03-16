Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

81 ilde kurduğumuz gönül köprülerine tahammül edemiyorlar.

Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler

Milletimizi gönülden seviyoruz, her karışı şehit kanlarıyla mühürlenmiş vatanı aşkla seviyoruz.

Genç kuşaklar yaşadıkları ülkenin nasıl kurulduğunu yıldönümleri münasebetiyle daha iyi anlarlar.

Gazi'nin silah arkadaşlarının imkansızlıklara rağmen zafere nasıl ulaştıklarını bir kez daha zihnimize nakşedeceğiz.

Terör örgütünün temsilcileri ülkemizde hala bir şeyler estirmenin gayreti içinde.

Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir, bedelini ödeyecekler.

Türkiye ile müzakereleri durduracaklarmış, öyle bir karar alamazlar. 31 Mart Avrupa Parlamentosu'na cevap olacaktır.

Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var.

Bizim gözümüzde Çanakkale'de Seyit Onbaşı neyse 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir de odur.

Şehitlerimiz arasında ayrım yapılmasına, hatıralarının incitilmesine izin vermeyiz.

Benzer katliamların yaşanmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.