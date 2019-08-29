Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Teknolojiye bağlı olarak yeni iletişim araçları ortaya çıkıyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla bilginin kitleselleşmesinin önü açıldı.

Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medyada yalan haberlerin hakimiyeti doğrulara göre kat kat fazla. Linç kültürü suikasti sosyal medyada yaygınlık kazanıyor. Sosyal medyada itibarı altüst olan mağdurlar hesap soramıyor.

Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sosyal medya adeta provokasyon üssü olarak kullanıldı. 17-25 Aralık'ta FETÖ'cüler eliyle hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulundular. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzatısı gibi davranmayı tercih etti.

Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor. Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik tavırları objektiflikten uzak. 15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hatırlıyoruz.

Gerçeği bilmek, doğru bilgiye ulaşmak her insanın en tabii hakkı. Hedef ve vizyonlar hayatın her alanında yeni bir inşa sürecini ifade ediyor. Halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz. Türkiye ne basın hürriyetinden ne de milli güvenliğinden taviz verebilir.

Demokrasiyi sahip çıkmak yerine darbeleri alkışlayan gazetelere de şahit olduk.