Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzunca bir süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Daha önce 7 ilimizde kaldırdığımız şehir giriş-çıkış yasağını 9 ilimize daha genişlettik. 19 Mayıs tatilinde bir olumsuzluk yaşamamak için sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Genel olarak halkın kurallara uyduğunu görüyoruz. Hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz.

Türkiye olarak hastalığı tamamen bitirsek bile dünyada kökü kazınmadığı sürece teyakkuzda olmalıyız. Uzunca bir süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerek" dedi.

"Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız."

"Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz."

"Salgın döneminde yaşananlar sağlık alanında yapılanların önemini ve bize atılan iftiraların boş olduğunu gösterdi. Salgın sonrası, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir.""