Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni öğretmenlerin yarısı deprem bölgelerinde görev yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "45 Bin Öğretmen Atama Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu gurur gününde öğretmenlerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bugün atamasını gerçekleştirecekleri 45 bin öğretmenin her birini ayrı ayrı tebrik ederek, görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, önceki hafta 4 bin 134 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını, böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmeni öğrencileriyle buluşturduklarını kaydetti.



Bugün eğitim ordusunu daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, ülkede 2002'de yaklaşık 500 bin öğretmenin olduğunu, artık bu sayının 1 milyon 200 bine ulaştığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle palavrayla 'Biz şu kadar öğretmen atadık, şu kadar öğretmen atayacağız.' filan demekle bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın. Ne kadar öğretmen atadınız, bunları söyleyelim? Yok böyle bir şey. Ama biz yaptıklarımızı söylüyoruz." diye konuştu.



"SİZLERİN DE ÇABALARIYLA FEDAKARLIKLARIYLA BÖLGENİN YARALARINI KISA SÜREDE SARACAĞIZ"



Şu andaki mevcut öğretmen sayısının yüzde 75'inden fazlasını kendilerinin atadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı, deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. İnşallah sizlerin de çabalarıyla fedakarlıklarıyla bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. Hep söylediğim gibi 50 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz bu büyük felaketin üstesinden asrın dayanışmasıyla birlikte geleceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay içerisinde deprem bölgesinde önemli adımlar attıklarını, enkazları tamamen kaldırdıklarını, söz verdikleri 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladıklarını anlattı.



Bölgede 142 bin konutun ve köy evinin inşaat sürecini başlatırken, 59 bininin de temelini attıklarını belirten Erdoğan, 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.



Erdoğan, giden canlar geri getirilemezse de yıkılan binaların yerine çok daha iyisini, güzelini, sağlamını ve modernini yapacaklarını belirterek, "Bu vesileyle depremde vefat eden öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim camiamızın tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Onların şehitlerimizle beraber haşr eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.



"NE TERÖRE KURBAN VERDİĞİMİZ NE DE DEPREMDE KAYBETTİĞİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle bölücü terör örgütünün katlettikleri başta olmak üzere tüm şehit öğretmenleri rahmetle, minnetle yad ederek, ne teröre kurban verilen kahramanları ne de depremde kaybedilen öğretmenleri asla unutmayacaklarını söyledi.



Cudi Gabar'da keşfedilen günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Türkiye'nin en büyük petrol kuyusuna şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Daha gencecik yaşındayken teröristlerin bizden ve sevgili öğrencilerinden kopardığı şehidimizin hatırasına sahip çıktık. Terör örgütleriyle ve arkasındaki güçlerle olan mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız. Bunu da güvenlik güçlerimizin yanı sıra eğitim ordumuzun neferleri olan siz öğretmenlerimizin çabaları, gayretleri ve emekleriyle başaracağız. Cehalet karanlığını, ilmin ve hikmetin güneşiyle yok edeceğiz. Körpe dimağların marjinal örgütler, sapkın yapılar, fanatik akımlar, sosyal medyadan yayılan hastalıklı düşünceler tarafından iğdiş edilmesine izin vermeyeceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği çocuklara, gençlere sahip çıkacağız. TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için hep beraber çalışacağız."



"EĞİTİMDE ALTYAPI EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN TARİHİ NİTELİKTE PEK ÇOK ADIM ATTIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de ilk göreve geldiklerinde eğitimi önceliklerinin en başına yerleştireceklerini söylediklerini, aradan geçen 21 yıllık süre zarfında ekonomik şartlar ne olursa olsun bu sözlerine daima sadık kaldıklarını vurgulayarak, "Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji ve tarım" dediklerini ve bunlarla yola koyulduklarını anlattı.



Hazırladıkları bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdıklarını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:



"Eğitimde altyapı eksikleri giderilmeden kalitenin yakalanamayacağı gerçeğinden hareketle tarihi nitelikte pek çok adım attık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44'ü okula gidebiliyorken bugün 99'u okula gidiyor. Nereden nereye? Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 11 iken yüzde 90'a yükselttik. Ortaöğretimde 100 kız evladımızın 39'u okula erişiyordu, bugün 95'i okula erişiyor."



Atıl kalan köy okullarını yeni ve modern bir anlayışla tekrar milletin hizmetine sunduklarını ifade eden Erdoğan, "Sadece 1 yıl içerisinde 2 bin 670 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık. Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını, yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, ek kaynak ihtiyacını karşılıyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz." dedi.



"TÜRKİYE YÜZYILI'NI DA 'EĞİTİM YÜZYILI' HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam 60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirerek, öğretmenlere ilave mali ve ekonomik haklar tanıdıklarının altını çizerek, "Buradan bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşan yapılara prim vermeyen başöğretmen ve uzman öğretmenlerimizi, tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de refahını ve hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' yapacak, 'Türkiye Yüzyılı'nı da 'eğitim yüzyılı' haline dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.



