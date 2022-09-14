Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kardeşim Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz.

İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.

Bugün hizmete aldıklarımızla birlikte toplam yurt sayısı 800 yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız böyle yaparız elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım.

Gençlerimiz en iyisine en güzeline layıktır diyerek hemen kolları sıvadık. Otel konforuna sahip yeni odalar inşa ettik. Amerika ve Avrupa dahil pek çok ülkenin ciddi Meblayla verdiği Hizmeti biz gençlerimize çok makul fiyatlarla sunuyoruz.

"YURT ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır.

Bir dönem ülkemizin en büyük sorunlarından biri üniversitesi harçlarıydı. Daha üniversite açılmadan marjinal örgütler bunu kullanırdı. Biz bu meseleyi kökünden çözdük. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.

Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin istikbalimizin teminatı görüyoruz. Bizim hangi görüşe hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun yitip gitmesine gönlümüz razı değildir.

Bu ülkede başörtülüden doktor olmaz dediler. İmam hatipliden hakim savcı olmaz dediler. Meslek liselerinden vali kaymakamam çıkmaz dediler. Yıllarca bu ülkenin insan kaynağını saçma sapan bahanelere heba ettiler.

TUNÇ SOYER'E TEPKİ

Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı.

