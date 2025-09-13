Cumhurbaşkanı kararı: TSE'deki grev 2 ay ertelendi
Öz Büro İş Sendikası'nın Türk Standartları Enstitüsü ve bağlı iş yerlerinde aldığı grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve bağlı iş yerlerindeki grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Öz Büro İş Sendikası tarafından alınan grev kararının "genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği ifade edildi.
Kararın, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındığı vurgulandı.
- Türk Standartları Enstitüsü
- Resmi Gazete
- Grev