Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Orta Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, "Küçük Sanayi Sitesi Projesi" kapsamında değerlendirilmek üzere Düzköy Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.



Artvin'in Şavşat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Meydancık Mevkisi 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap Doğal Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.



Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Tekkeönü köyü ile Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri doğal sit alanları, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan ilan edildi.