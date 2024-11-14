Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Dört ilde acil kamulaştırma kararı

Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Dört ilde acil kamulaştırma kararı

'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.

Söz konusu karar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında verildi.

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