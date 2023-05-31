Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu. Vakfın kurucuları arasında, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Vedat Demiröz, Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer aldı.



Vakfın amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi esyalarıyla görevi sırasında kendisine hediye edilen eşyaların sergilenecegi bir "Recep Tayyip Erdoğan Müzesi" ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla "Recep Tayyip Erdoğan Kutuphanesi" kurmak olduğu belirtildi.



Vakfın ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlarla sergiler de düzenleyeceği öğrenildi.