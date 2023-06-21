Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.

Üniversite öğrencileri, akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda vergi indiriminin ne zaman olacağını merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

"GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ"



Seçimi kazanmadan önce Üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.



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