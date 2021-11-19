Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın ve Sullivan görüşmede ikili ilişkiler, savunma, Suriye Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'i konuştu.

Haberler 19.11.2021 - 20:20

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili siyasi ve ekonomik, ilişkiler, savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Afganistan’daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya’daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ’da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Roma’daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu.

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