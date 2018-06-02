Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesine Türkiye'nin Balkanlar politikasını yazdı.

Kalın, “Türkiye Balkanlar’da ne istiyor?” başlıklı makalesinde bölgede siyasi istikrar, ekonomik kalkınma ve kültürel gelişmenin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin çabalarına değindi:



"Türkiye’nin Balkanlar’daki hedefi nüfuzunu artırmak değil, siyasi istikrar, ekonomik kalkınma ve kültürel çalışmaları ile eğitim faaliyetlerini desteklemektir. Biz mikro milliyetçiliğin her türüne karşı çıkıyoruz. Güçlü bir Türkiye nasıl Balkanlar için iyiyse, Balkanlar’ın istikrarı ve kalkınması da hem Türkiye hem de dünyanın tamamı için iyidir."



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ, BALKAN ÜLKELERİNİ FETÖ'NÜN FAALİYETLERİ KONUSUNDA DA UYARDI



"Sapkın ve kült tarzı bir inanç sistemine sahip olan örgüt, yalnızca Türkiye’yi değil Balkan ülkelerini de tehdit ediyor. Örgüt üyeleri, hizmet, eğitim, dinler arası diyalog ve hoşgörü gibi masum kisveler altında faaliyet gösteriyor; ancak herkesin bunların gerçek yüzünü görmesi gerekiyor. FETÖ yalnızca devlet kurumlarına sızmadı, aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişimini de gerçekleştirdi. İslam dinine en az El Kaide ve DEAŞ terör örgütleri kadar zarar verdiler. Dolayısıyla Balkanlar’da herkesin bu tehdide karşı uyanık olması gerekiyor."



Sözcü Kalın makalesinde; Türkiye'nin iİslam dininin doğru öğretilmesini sağlayan eğitim programlarına destek olduğunu da vurguladı.