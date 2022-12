Cumhurbaşkanı, TRT World Forum’dan Dünyaya Duyurdu: “Putin ve Zelenskiy ile buğday krizini görüşeceğim”

“TRT World Forum'un başarı çıtası her yıl daha yukarı taşınıyor"



Forumun son iki yıldır salgın nedeniyle çevrim içi yapıldığına değinen Erdoğan, “Bu defa yüz yüze sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Altıncısı tertiplenen forumun küresel çapta insani, sosyal ve diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Her sene ekonomi, siyaset, güvenlik, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarından pek çok yetkin isim bu platformda kıymetli görüşlerini katılımcılarla paylaşma imkânı buluyor. Küresel nabzı isabetle yansıtan temalar çerçevesinde yapılan fikir teatileri insanlığın karşılaştığı meselelerin çözümüne katkı sunuyor," ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim sektöründe faaliyet gösterenlerin yaptığı tartışmaların, ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan siyasetçiler için ufuk açıcı olduğunu dile getirerek, “Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için önemli kazanımlar sağlayan TRT World Forum'un başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıdığına inanıyorum,” diye konuştu.



Türkiye'den ve yurt dışından katılan ve birikimleriyle forumun içeriğini zenginleştiren bilim, medya ve siyaset camiasına teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti: “TRT yönetimini ve bu güzel programa destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. TRT hem yayınları ve yapımları hem de bu tür platformları vasıtasıyla uluslararası iletişim mecralarında kalıcı izler bırakan milli yayıncılık kuruluşumuzdur. Önce insan ilkesinden hareketle gerçekleştirdiği projelerle yok sayılanları görünür kılan TRT, sessiz yığınların gür sesi misyonunu başarıyla yerine getirmektedir.”



"En çok rağbet gösterilen programların başında TRT yapımları geliyor"



Erdoğan, TRT'nin yerleşik kalıplara meydan okuma, doğru bilgiyi dünyaya ulaştırma ve uluslararası yayıncılıkta belli grupların tekelini kırma hedefleriyle egemen medya düzenine karşı da bir alternatif sunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



“TRT World ve TRT Arabi ile başlayan bu yolculuk 2020 yılında Almanca ve Rusça dillerinde yayın yapan dijital kanalların da eklenmesiyle güçlenerek yoluna devam etmiştir. Fransızca ve Balkan dillerindeki dijital kanallarla uluslararası yayıncılık alanını genişleten TRT, 2023 yılında İspanyolca ve Farsça dillerindeki dijital mecralarda büyümesini sürdürecektir. Amacımız, ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır. Hamdolsun son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık. Bilhassa TRT'nin insani değerleri koruma, yaşatma ve yüceltme eksenli içerikleri yurt içinde ve dışında giderek daha fazla beğeni topluyor. Televizyon seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği, ilgiyle takip ettiği programların başında artık TRT'nin yapımları geliyor.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz, bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel programlarına imza atıyor.” dedi.



“Putin ve Zelenskiy ile görüşmem olacak”



Tahıl krizine ilişkine dair kürsüden buğdaylı mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmem olacak.” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık.”



“Tahıl anlaşmasında Türkiye'nin liderliğine de tanık olduk”



TRT World Forum’a canlı olarak video bağlantı ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise gıda krizinin tüm dünyayı etkilediğini belirterek, “Gıda krizi tüm dünyayı etkiledi, bu da benim düşüncemi kanıtlıyor. Bu yıl yaşanan gıda krizi küresel piyasada istikrarsızlıklara yol açtı. Başta bazı Afrika ve Asya ülkeleri olmak üzere farklı ülkeler gıda krizinin olumsuz etkilerini hissetti.” ifadelerini kullandı.



“Cesur askerlerimiz Rusya'ya karşı savaştı ve diplomasimiz sayesinde Karadeniz'de bulunan 3 limandan sevkiyatların devam etmesini sağladık. Tabii ki bu, tarım ürünleri tüketen ülkeler için gerçekten acil bir durum ve bu bizim gücümüz Türkiye, Ukrayna ve BM'nin ortak çabası sayesinde, gerçekten haklarımızı ve çıkarlarımızı savunduğumuz için yoksulluk tehdidine son verdik,” şeklinde konuşan Zelenskiy, tahıl anlaşmasının uluslararası hukuk açısından önemli bir rol oynadığını belirterek, “Tahıl anlaşmasında Türkiye'nin liderliğine tanık olduk,” dedi.



TRT World Forum 2022 iki gün boyunca Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyyv, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, Romanya Eski Başbakanı Victor Viorel Ponta, US Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark T. Kimmitt, Letonya Eski Başkanı Vaira Vike-Freiberga, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov ve Avrupa Parlamento Üyesi Ryszard Czarnecki gibi önemli isimleri ağırlayacak.



TRT World Forum 2022, TRT World Forum Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak takip edilebiliyor.