Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NTV Özel'de. "Enflasyonda istikametimizin doğru olduğunu görüyoruz"

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İLE İLGİLİ DÜZENLEME



SSK ve memur emeklilerimiz kurala dayalı artışlarını alıyorlar. Bir ilave düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok. Ancak asgari emekli düzenlemesine ilişkin düzenleme bir sosyal destek mantığı içinde getirilmiş bir yaklaşım. Enflasyon farkı kadar bu düzenlemeler yapılıyor. En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması yapılması gerekiyor. Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik.

VENEZUELA'YA YÖNELİK OPERASYON



Uluslararası hukuktan, küresel adaletten yana bir pozisyonumuz var. Diğer taraftan Türkiye olarak diplomasiden yana bütün taraflarla kanalları açık tutma tutumu içindeyiz. Burada liderlik çok önemli. Dirayetli, tecrübeli liderlik çok önem kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve tecrübeli liderliği burada hatırlatmak gerekiyor. Biz Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz, onların taleplerini karşımaya yönelik bir ortam olmasını canı gönülden talep ediyoruz,



KÜRESEL EKONOMİ



Dünyadaki küresel ekonomide yeni bir şekillenmeye işaret ediyor. Bu belirsizliği ve riskleri artırmış durumda. Bütün bunların etkisiyle dünyadaki büyüme tarihsel ortalamalarının altında. Büyümenin de altına gelen bir ticaretten bahsediyoruz. Enflasyonun düşmüş olmakla birlikte hala dünyada küresel bir sorun olduğunu görüyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Ticareti, ekonomiyi etkiliyor bu çatışmalar. Bu çatışmanın sona ermesini diliyoruz ve ABD'nin başlattığı süreci destekliyoruz. Bir barış olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir barışın sağlanması, iki komşumuzun sulh olması ekonomimizi de olumlu etkileyecektir.



TÜRKİYE EKONOMİSİ



Belirsizliğin, risklerin olduğu bir dünyada, gerçekçi bir zeminde hareket ediyoruz. 2026 bütçemizi de bu zihniyetle hazırladık. Petrol ve emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesi ekonomimizi olumu etkileyecek bir unsur. Enflasyondaki küresel gerilemeye bağlı olarak, ABD Merkez ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi Türkiye ekonomi açısından olumlu bir fırsattır.



ENFLASYON SÜRECİ



Dezenflasyon süreci başladı. Ancak tarım sektöründe çok olumsuz bir yıl yaşadık. Hem don hem kuraklık. Enflasyonu gıda fiyatları kanalıyla olumsuz etkiledi. Tarımda bunu yaşamasak bugün 20'li rakamlardan bahsediyor olacaktık, 30''un biraz üstünde bir rakamla kapattık. Bir diğer faktör hizmet enflasyonundaki beklentiler ve yapışkanlık. Hizmetlerde özellikle bu kira, eğitim gibi kalemler yukarıya çekiyor. Buralarda da bir kırılma başladı. Tüm bunlara bakınca istikametimizin doğru olduğunu görüyoruz. İstikametimiz belli. Ana çerçevemiz belli. İstikametimiz düşüş yönünde. Bu çok önemli. Ocak ayı enflasyonu geldiğinde yüzde 30'un altını görmeyi bekliyoruz. Böylece 2026 sonuna geldiğimizde enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2027'de ülkemizi tek haneye kavuşturmak için çalışıyoruz. 2026 yapısal dönüşümlerin hızlanacağı bir yıl olacak.



“VATANDAŞLIK MAAŞI” ÇALIŞMASI



Seçim beyannamemizde geçiyor. Bu sistem istihdamı caydırıcı değil, tam aksine çalışabilir aile fertlerini işgücü piyasasına yönlendiren, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan bütüncül bir yaklaşım. Bu konuda epeydir çalışıyoruz. Tam olgunlaştığında bilgi vereceğiz. Bu yıl pilot uygulamalar yapacağız.



