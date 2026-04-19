Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye bu sene zirveler yılı yaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"nda değerlendirmelerde bulundu.

Kurumların zayıfladığı, uluslararası hukukun büyük darbe aldığı bir dönemden geçildiğini belirten Yılmaz, çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin artması nedeniyle büyük bir belirsizlik oluştuğunu söyledi.

"Hem siyasi hem ekonomik alanda riskleri yükseltiyor” diyen Yılmaz, Türkiye 'nin bu tablo karşısındaki durumunuysa şöyle özetledi:

"Böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bir taraftan bu gerilimlerin dışında kendisini tutuyor, istikrarını muhafaza ediyor, güvenli liman olma vasfını güçlendiriyor, diğer taraftan da bu belirsizlik ortamında çatışma yerine diplomasinin öncülüğünü yapıyor. Barışın, adaletin, hukukun öncülüğünü yapıyor. İşte bunun en somut yansımalarından biri de Antalya Diplomasi Forumu."

Cevdet Yılmaz, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dışı hadiselerden sonra bölgedeki çatışmaların, en son İran'a yönelik savaşın, diplomasinin önemini bir kat daha artırdığını vurguladı.

"Diplomasi olmayınca insanlığın ne kadar büyük bedeller ödediğini İsrail-ABD ve İran savaşında gördük" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnsani bedellerin yanı sıra çevresel, ekolojik ve ekonomik maliyetleri gördük. Özellikle enerji piyasalarında, arz tedarik zincirlerinde kırılmalar, gübre gibi çok kritik, insanlık için çok kritik birtakım girdilerle ilgili sorunlarda bütün bunları yaşadık."

Liderlik konusunun da önemli olduğunu anlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir dönemde sadece Türkiye için değil, bölge, küresel istikrar ve barış için son derece önemli bir değer olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi birikimi ve tecrübesinin olduğuna işaret eden Yılmaz, "Barıştan, diplomasiden, diyalogdan, hukuktan, adaletten yana bir bakış açısı var. Bütün bu değerler bugün insanlığın çok ihtiyaç duyduğu değerler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun öncülüğünü, liderliğini yapmaya devam edecek." dedi.

"TÜRKİYE BU SENE ZİRVELER YILI YAŞIYOR'"

Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu dışında NATO Liderler Zirvesi, BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin de bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini hatırlatarak, Türkiye'nin 2026'da tam bir “zirveler yılı” yaşadığını söyledi:

"COP31 dediğimiz dünyanın en büyük organizasyonu. 200'e yakın ülkenin katılacağı bir organizasyondan bahsediyoruz. İki hafta sürecek. Antalya'da gerçekleşecek inşallah. Dolayısıyla bu yıl zirveler yılı. İrili ufaklı başka birçok organizasyon da olacak.

Bunların Türkiye'de olması gerçekten anlamlı, çünkü Türkiye sadece coğrafya olarak değil, kültürel olarak da farklı dünyaları algılayabilme, anlayabilme konumunda olan bir ülke.

Tarihimizden gelen, birikimimizden gelen bir bakış açımız var. Biz doğuyu da biliyoruz, batıyı da biliyoruz, kuzeyi de güneyi de biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye daha geniş bir perspektifle bakabiliyor. Sadece kıtalar arasında değil, bakış açıları, zihniyetler, kültürler arasında da köprüler kurabiliyor.

Bu da barış için istikrar için çok gerekli. Herkesle konuşabilen, farklı görüşleri bir masada buluşturabilen bir ülke Türkiye."