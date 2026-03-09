Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Türkiye, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Ermenistan, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman liderleriyle İran'daki savaşa ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.



Video konferans yoluyla liderler düzeyinde gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Yayılma riski giderek artan savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesine yönelik çalışmaları gözden geçirmek amacıyla, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen’in ev sahipliğinde düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldık.

Bölgemizdeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye olarak önceliğimiz bölgesel istikrar ve huzur ile küresel refahı tehdit eden savaşın bir an önce sona ermesidir.

Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz.

Uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde barışın tesis edilmesinin mümkün olacağına inanıyoruz."