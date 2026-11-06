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NTV

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan NTV'ye özel açıklamalar

06.11.2026 18:52

Son Güncelleme: 06.11.2026 19:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan NTV'ye özel açıklamalar
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

 

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Yılmaz, fon soruşturmasından tasfiye sürecine, enflasyonda son durumdan emekliye refah düzenlemesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunacak.

Canlı yayın yükleniyor...

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

 

 