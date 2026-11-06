Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan NTV'ye özel açıklamalar
06.11.2026 18:52
Son Güncelleme: 06.11.2026 19:02
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Yılmaz, fon soruşturmasından tasfiye sürecine, enflasyonda son durumdan emekliye refah düzenlemesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunacak.
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Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: