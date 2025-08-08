Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sahte e-imza soruşturması tepkisi

Birçok sahte belge düzenlediği belirlenen çeteye yönelik operasyonda şu ana kadar 37 şüpheli tutuklandı.

Çetenin düzenlediği sahte belgelere ilişkin hazırlanan iddianameden her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Gözaltın alınan 150 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen günlerde yaptığı açıklamada çetenin bugüne kadar 57 sahte diploma, 108 sahte ehliyet ve dört adet sahte lise diploması düzenlediğini bildirmişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Soruşturma sürerken bugün bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, sahte e-imzalarla yapılan işlemler ve düzenlenen sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmaların, manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen; sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar, manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir." ifadelerini kullandı.