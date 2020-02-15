Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kapalı Maraş'ın 'kapalı'sını kaldırmak lazım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapıyor.



Toplantıya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katılıyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu kritik buluşmaya ilişkin NTV ekibinden Funda Görey'in sorularını yanıtladı.



Oktay'ın konuşmasından satır başları:

"Tarihi bir günde, muhteşem bir bölgedeyiz. Kıbrıs'ta yarım asırdır barış arayışı içindeyiz. Bu muhteşem manzara bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. İki toplumun kaybettiği bir ortamdayız.

Türk milletinin bir özelliği vardır, gittiği yere barış götürür. Maraş, Kıbrıs Türkü'nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş'ın 'kapalı'sını kaldırmak lazım.

Yarım asır sonra bile muhteşem oteller var.

Vakıf malları satılamaz, evrensel kuraldır. Arşiv elimizde, ciddi bir çalışmamız var. Mülkle ilgili iddialar için Taşınmaz Mal Komisyonu var. Burada değerlendirilir, karar verilir böyle bir mekanizma mevcut.

Sabrın da iyi niyetin de bir süresi var. Kıbrıs Türkü bir yarım asır daha bekleyemez. Uluslararası hukuka aykırı bir durum yok. Toplumun geniş kesimlerinden toplantıya katılım var.

AKINCI'NIN TÜRKİYE SÖZLERİ



Nerede seçim varsa Türkiye aleyhtarlığı yapılıyor. Türkiye KKTC'de seçim malzemesi yapılacak ülke değil.

İDLİB'DE REJİMİN SALDIRILARI



4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyoruz. Komşumuzda devam eden zulmü görmezden gelemeyiz. Türkiye yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. Güvenlik tehdidine müsaade edemeyiz. Türkiye İdlib'de sorumluluklarını yerine getirdi. Gözlem noktalarımız artık işgal edilen bölgelerde kaldı."

