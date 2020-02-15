Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yarım asırdır barış arayışı içindeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV ekibinden Funda Görey'in sorularını yanıtlıyor.

Oktay'ın konuşmasından satır başları;

"Tarihi bir günde, muhteşem bir bölgedeyiz. Yarım asırdır barış arayışı içindeyiz. Bu muhteşem manzara bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. İki toplumun kaybettiği bir ortamdayız.

Türk milletinin bir özelliği vardır, gittiği yere barış götürür. Maraş, Kıbrıs Türkü'nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş'ın kapalısını kaldırmak lazım.

Yarım asır sonra bile muhteşem oteller var.

Vakıf malları satılamaz, evrensel kuraldır. Arşiv elimizde, ciddi bir çalışmamız var. Mülkle ilgili iddialar için Taşınmaz Mal Komisyonu var. Burada değerlendirilir, karar verilir böyle bir mekanizma mevcut.

Sabrın da iyi niyetin de bir süresi var."