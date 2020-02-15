Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yarım asırdır barış arayışı içindeyiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katılıyor. Fuat Oktay bu kritik toplantıya ilişkin NTV'nin sorularını yanıtlıyor.

fuat oktay.jpg

İlişkili Haberler

'Hayalet şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım

'Hayalet şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV ekibinden Funda Görey'in sorularını yanıtlıyor. 

Oktay'ın konuşmasından satır başları;

"Tarihi bir günde, muhteşem bir bölgedeyiz. Yarım asırdır barış arayışı içindeyiz. Bu muhteşem manzara bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. İki toplumun kaybettiği bir ortamdayız.

Türk milletinin bir özelliği vardır, gittiği yere barış götürür. Maraş, Kıbrıs Türkü'nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş'ın kapalısını kaldırmak lazım.

Yarım asır sonra bile muhteşem oteller var.

Vakıf malları satılamaz, evrensel kuraldır. Arşiv elimizde, ciddi bir çalışmamız var. Mülkle ilgili iddialar için Taşınmaz Mal Komisyonu var. Burada değerlendirilir, karar verilir böyle bir mekanizma mevcut.

Sabrın da iyi niyetin de bir süresi var."

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...