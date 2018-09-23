Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ve babası bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın kabirlerini ziyaret etti.
31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kırşehir'e gelen Oktay, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı'na geçti.
Burada Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın kabirlerini ziyaret eden Oktay, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Mezarlara çiçek bırakarak su döken Oktay, dua okudu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Neşet Ertaş'ın kabrine ziyaret
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ve babası bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş ve babası bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın kabirlerini ziyaret etti.