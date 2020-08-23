Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 23.08.2020 - 10:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajında, "Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

Oktay sosyal medya hesabından Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı. Oktay mesajında, "Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" ifadelerini kullandı.

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