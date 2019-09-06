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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili ''Kapılarımızı açarız'' açıklaması hakkında konuştu.

Oktay, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir. Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir. Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır.''

Fuat Oktay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G7 önerisiyle ilgili ise "Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar" değerlendirmesinde bulundu.