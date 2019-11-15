Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye Doğu Akdeniz'deki kısıtlama cevabı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36.yıl dönümü nedeniyle KKTC'de düzenlenen törene katıldı.



Yapılan kutlama töreninde Türkiye ile KKTC'nin ilişkilerine değinen Oktay,

"Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür'' açıklamasında bulundu.



DOĞU AKDENİZ SONDAJ FAALİYETLERİ



Öte yandan Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine kısıtlayıcı tedbirler almak için bir çerçeve belgesinde anlaşmıştı. Anlaşmaya göre, tedbirler listesinde yer alacaklara AB'den fon aktaramayacağının vurgusu yapılması konusuna değinen Oktay,



''Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok. Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı." dedi.