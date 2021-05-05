Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Erdoğdu'ya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir." ifadesini kullandı.



Oktay, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, şunları kaydetti:



"Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır."

