Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 17 fonda ödeme yarın başlıyor

Fon işlemlerinde usulsüzlük ve bazı isimlerin önceden bilgi sahibi olarak sistemden çıktığı iddiasıyla gündeme gelen kriz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılındaki ilk tartışma başlıklarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , soruşturmaya ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclis'inde Genel Kurul'u bilgilendirdi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Ekonomimizin temelleri sağlam durumda. Sistematik bir risk söz konusu değil.

-Bu soruna olduğundan daha büyük ya da küçük anlam ifade etmeyelim. İşini düzgün yapan fonlara zarar vermeyelim. Milyonlarca yatırımcıya karşı sorumluluğumuz var.

-Vatandaşlarımızın hakkı korunacak. Gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun hesap verecek. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun sonuçlarına katlanacak.

“SÜREÇ ŞEFFAF VE HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK”

-Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız. Manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkin şekilde mücadele sürecek. Tasfiye edilen fonların kendi kaynakları kullanılacak. Hazine kaynağı kullanılmayacak. Süreç şeffaf ve hızlı şekilde yürütülecek.

“ÖNCELİK KÜÇÜK YATIRIMCILARA”

-Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilke. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarında olacak.

-'Hiçbir şey yapılmadı mı' eleştirileri dile getiriliyor. Sorunlar ortaya çıkamadan atılmış olan adımları hatırlatmak isterim. İlgili tüm kurumlar hızlı şekilde aksiyon aldı. Portföy yönetim şirketlerine 2 yıl borsada işlem yasağı getirildi. Sorunlu ve sorun oluşturabilecek fonlar karantinaya alınarak sistemin etkilenmemesi için gereken yapılmıştır.

“TASFİYE SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR”

-7 şirketten A1 Capital, Bulls ve Pardüs olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başlayacaktır. Bu kapsamda bulunan 17 fonun Perşembe günü ödemeleri yapılacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesi oluşturmaktadır.

“TASFİYE SÜRECİ 5-6 AY İÇERİSİNDE SONLANACAK”

-Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacaktır. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde sonlanacak.

-Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirket A1 Capital, Bulls ve Pardüs’ün 17 fonunda 43 bin 643 yatırımcısına Perşembe günü ödeme yapılacaktır. Ödeme Ekim ayı içinde yapılacak. 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme gerçekleştirilecek. Sonraki hakları baki kalacaktır.

-SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açılmıştır. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacaktır.

-Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacaktır."