Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacağız

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Bütçe sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'nin demografik dönüşüm yaşadığına, doğurganlık hızının 1,5'e düştüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bunun çeşitli nedenlerinin olduğunu aktardı.



Kişilerin eğitim ve gelir düzeyi yükseldikçe sahip olduğu çocuk sayısının düştüğünü belirten Yılmaz, ayrıca bakım gereksiniminin kadınların işgücüne girişini de etkilediğini söyledi.



Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bu konuyla ilgili sunum yaptığını ifade ederek, "Kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız bir sunum yaptı, onun üzerine Cumhurbaşkanı'mızın bir talimatı oldu. Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacağız. Bu işleri hem detaylı bir şekilde inceleyecek hem de yeni bir eylem planı geliştirecek." bilgisini paylaştı.



Konunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere birçok bakanlığı ilgilendirdiğini dile getiren Yılmaz, Kurul oluştuktan sonra bütün bakanlıkların fikirlerini alarak yeni bir eylem planı oluşturacaklarını bildirdi.



Yılmaz, "Bakım hizmetleri, sağlıktaki şartlar, diğer maddi alanlarda yapılabilecek şeyler varsa, çok boyutlu bir şey bu, bütün boyutlarıyla bu işe bakacağız ve bütüncül bir eylem planı hazırlayacağız. Şu anda Kurulun oluşumuyla ilgili mevzuat hazırlığı devam ediyor. Bu, kanun gerektirmiyor, Cumhurbaşkanı kararı ya da kararnamesiyle oluşturulabiliyor. Çok önemli görüyorum bunu. Uzun vadeli geleceğimiz açısından, sosyal güvenlik sisteminden kültürel alanlara kadar her şeyi etkileyecek temel bir alan." diye konuştu.

"HAKLI ELEŞTİRİLER DİKKATE ALINARAK PAKET GÖZDEN GEÇİRİLECEK"



Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yeni yılda Meclisin gündemine gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nu güçlendirmeye dönük bir çalışma yapıldığını ancak bu süreçte birçok tartışmanın olduğunu anımsattı.



Eleştirilerin bir kısmına kendisinin de katıldığını ve bu eleştirilere saygı duyduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:



"Meclis bunun için var, teklif gelir, tartışmalar olur, oylama olur, gerekirse teklifi geri çekersiniz ya da dönüştürürsünüz. Bu, bir zaaf olarak görülmemeli. Toplumsal olarak ciddi eleştiriler konuldu ortaya. Etki değerlendirmeleri biraz hızlı yapılmıştı. Şöyle bir karar verildi: Cumhur İttifakı olarak, tekrar bütçe sonrasında bir araya geleceğiz, ayrıntılı bir şekilde tartışmalarını yapacağız, kalem kalem tekrar bakılacak. Haklı eleştiriler dikkate alınarak paket gözden geçirilecek. O günkü siyasi irade nasıl oluşursa, gerekirse Meclisimizin takdirine tekrar sunulacak. Ama şu anda ertelenmiş durumda. Bütçeye yoğunlaşmış durumdayız."