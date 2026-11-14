Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fon tasfiyesinde devlet bütçesinden bir lira kullanılmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , TRT Haber'de fon soruşturmasına ilişkin bilgiler verdi.



Bugüne kadar yatırımcıya olağanüstü ve olağan tasfiyede 161 milyar liraya yakın ödeme yapıldığını söyleyen Yılmaz, “455 bin 758 yatırımcıya 161 milyar lira ödeme yapıldı. 444 bin 987 tekil yatırımcı bir ödeme almış oldu. 371 bin 21 tekil yatırımcı ise ana parasını yani net yatırım tutarını ve veya portföy değerinin tamamını almış oldu.” diye konuştu.



Adli sürecin yanında Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) da idari sürecinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, “Şu anda sahada önemli bir sayıda müfettişler, denetmenler tüm bu kurumları inceliyor. Sorumluluğu olan bürokratlar tespit edildiğinde bunlarla ilgili de soruşturma süreçleri başlatılıyor.” dedi.



“SAPLA SAMANI AYIRMAK GEREKİYOR”



Fon Koordinasyon Kurulu'nun 10. toplantısını yaptığını hatırlatan Cevdet Yılmaz, “Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. Bu bir hastalık gibi. Biz şu anda finansal piyasadaki bir hastalıkla diyelim, bir mikrobik yapıyla uğraşıyoruz. Bunu tedavi ederken, buna müdahale ederken bünyeye zarar vermemek lazım. Bünye dediğimiz nedir? Sermaye piyasalarımızdır. Bu işlerle hiç alakası olmayan yüzlerce, binin üzerinde fon var. Suç işleyeni hassas bir şekilde ayıracağız, cezasını vereceğiz ama bunu yaparken sistemi ve yatırımcıyı, meşru yatırımcıyı, hukuk kuralları içinde çalışan finansçıyı da koruyacağız.” diye konuştu.



Tasfiye süreçlerinde en prensiplerinin kamu kaynağı kullanmamak olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti;



"Bugüne kadar da bütün bu ara ödemelerde tek bir lira bütçeden, hazineden bir kaynak kullanılmadı. Birincisi tasfiye halinde olan fonlarda kalan, likit kaynaklar veya likit hale çevrilebilir kaynaklar. Her biri için ayrı ayrı bir hesap açtık. Ayrı ayrı bu süreçler yürütülüyor. Her fonun hukuku ayrı. Her şey kayıt altında. Kim ne yaptıysa, başlangıcından bugüne, kim ne zaman girdiyse, sistemden çıktıysa, ne kadar yatırdıysa, ne kadar çıktıysa, yüz binlerce insan tabii ve her biri kim bilir ne kadar işlem yaptı. Bütün bunlar devletin kayıtlarında. Burada hiçbir kayıt dışı şey söz konusu değil.



“GÖNÜLLÜ İADELER 33,4 MİLYAR TL'YE ULAŞTI”



Üç kaynağımız var. Birincisi az önce bahsettiğim fonun kendi içindeki kaynaklar. İkincisi bu geri alım dediğimiz gönüllü iadeler. Her bir fon için TMSF nezdinde 131 ayrı hesap açtırdık. Bir de genel bir hesap açtırdık. Bu hesaplara da fahiş gelir elde etmiş olanları Merkezi Kayıt Kurumu verileriyle tespit edip yukarıdan aşağıya doğru TMSF kanalıyla takibini yaptırıyoruz. Gönüllü iadeler 33,4 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncüsü de gayrimenkuller, varlıklar. Yani bu hukuk dışı işlemleri yapan, manipülasyonları yapanlarla ilgili adli süreçlerde verilen kararlar var. El konulan mallar var."



Cevdet Yılmaz, olağan tasfiyeye tabi olan 97 fonun 94'ünde tüm ödemelerin tamamlandığını, kalan üç fonun kapalı fon olduğunu söyledi.



"444 BİN 987 YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI"



Olağanüstü tasfiye süresinin devam ettiğini devam ettiğini belirten Yılmaz, Cuma günü itibarıyla fonların tasfiyesi sürecinde 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapıldığını ve hiç ödeme yapılmayan sadece 10 bin 771 yatırımcı olduğunu ifade etti.



Yılmaz, “Kim bunlar? Birincisi net yatırım tutarı sıfır olanlar. Yani daha önce diyelim bir para yatırmış fazlasını kazanıp çekmişse ana parasını aşan miktarda ve ana parasını eşit miktarda geri bir çekim yapmışsa biz artık ona ödeme yapmıyoruz. Diyelim ki 100 bin lira para yatırdı bir yatırımcı. Bu 100 bin lirası zaman içinde 250 bin lira oldu. Arada 150 bin lirasını geri çekti diyelim. Kazanç olarak çekti sistemden. Geride 100 bin lirası var. Şimdi bu kişinin biz ana parasını çekmiş olduğunu düşünüp ödeme yapmıyoruz.” dedi.



Yılmaz net yatırım tutarının tamamını alan 371 bin 21 kişinin ara ödeme sürecini tamamladığını söylerken, toplam yaklaşık 161 milyar lira ödemenin bugüne kadar yapıldığını belirtti.



Adli süre hakkında da bilgi veren Yılmaz, 123 kişinin tutuklandığını. 279 kişi için adli kontrol kararı verildiğini, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu ve 285 el koyma işlemi yapıldığını söyledi.