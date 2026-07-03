Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'da
03.07.2026 12:51
Saadabad Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, ABD saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
Savaşın ilk günü ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran'ı 37 yıldır yöneten dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü.
Hamaney için yarın cenaze töreni düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da devlet törenine katılmak için Tahran'a gitti.
Yılmaz'ı havaalanında İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simayi Sarraf ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç karşıladı.
Yılmaz’ın İmam Humeyni Musalla Cami’sinde düzenlenen devlet töreninden önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yılmaz’a İran ziyaretinde, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç eşlik ediyor.
HAMANEY'İN CENAZE TÖRENİ
Eski dini liderin cenaze töreni yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde başlayacak.
Cenaze Tahran'dan kalkacak, 7 Temmuz'da Kum'da törenler düzenlenecek. Hamaney'in cenazesi Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.