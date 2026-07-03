Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'da

Saadabad Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, ABD saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran’ın başkenti Tahran’a geldi.