Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınacak.

Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katılıyor.

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