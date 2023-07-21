Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da iş dünyasının temsilcileriyle "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantı düzenledi.

Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İSO, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu pek çok iş insanı katıldı.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alındı.

OVP ÖNCESİNDE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Yılmaz, iş dünyası temsilcilerine, “Türkiye'nin üç yıllık makro ekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren orta vadeli program OVP öncesinde de sizlerle doğrudan fikir alışverişinde bulunmakta fayda görüyoruz.” diye seslendi.

Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:



“Dünyada bir süredir bölgesel çatışmaların ve Covid-19 salgınının neden olduğu bir küresel olağanüstü halin içinden geçmekteyiz. Salgının ekonomik dengeleri bozan ve fiyatları arttıran etkileri henüz tamam ortadan kalkmadan üzerine Rusya, Ukrayna savaşının yol açtığı sonuçta ve ülkemizde asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin etkileri eklendi.



Seçimlerle siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı ülkemizde siyasi istikrarımız pekişmiştir. Halkımızın güçlü demokratik iradesiyle bir kez daha görev alan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın ve bölgemizin bu zorlu dönemini aşarak Türkiye yüzyılına daha güçlü ilerlemek için ülkenin tüm üretim imkanlarını ve potansiyelini harekete geçirmek yönünde gayret sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımızda yalnız olmadığımızı biliyoruz.