Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Baka ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen resmi anma programlarına katıldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Parlamentosu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ile gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğumuz Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Andras Baka ile Macaristan Parlamentosu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra ticaret, enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve kültürel alanlardaki işbirliğimizi ve vize konularını ele aldık. Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızdan güç alan Türkiye -Macaristan dostluğunu her alanda daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Nazik ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Sayın Baka'ya teşekkür ediyorum."

Daha sonra Macaristan Parlamentosuna geçen Yılmaz, burada gerçekleştirilen "23 Ekim 1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı" Anma Töreni Oturumu'na katıldı.

Macaristan milli marşıyla başlayan tören, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Agnes Forsthoffer, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile eski NATO Genel Sekreteri ve Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla devam etti.

Oturumun ardından Yılmaz, törene katılan ülkelerin heyet başkanlarıyla aile fotoğrafında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kossuth Lajos Meydanı'ndaki anma törenine de iştirak etti.