Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hak ettiği karşılığı görecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hak ettiği karşılığı görecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir. Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır” dedi.

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