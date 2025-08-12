Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir meseledir

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 754’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bu yıl "Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de birlik ve beraberliğin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.



"Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi sağlamlaştırmak durumundayız" diyen Yılmaz, bölgede emperyalist projelere karşı en güçlü cevabın, milletin tüm kesimlerinin omuz omuza durması olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle; doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Yılmaz, "Meclisimizde kurulan komisyonda ilk iki toplantıda iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliği sağlandı. Bazı konular vardır ki bunları siyasetin dışına taşımak gerekir." dedi.



Geçmişte toplumun önünde engel teşkil eden yasaklara da değinen Yılmaz, "Başörtüsü yasağı, Kürtçe konuşma yasağı, Alevi meselesindeki tabular kalktı. Tabularla ve yasaklarla sağlıklı bir gelecek inşa edilemez. Bugün farklılıkların saygıyla karşılandığı bir ortamda, aynı bayrak altında, aynı vatanın eşit vatandaşları olarak yaşıyoruz" diye konuştu.



Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın çalışmalarını anlatan Yılmaz, 60 ilde 2 bin 102 cemevinin tespit edildiğini, bakım ve onarım taleplerinin karşılandığını, deprem bölgelerinde zarar gören cemevleri için adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca 7 ilde 13 yeni cemevi yapımı için altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini, 116 eserin günümüz Türkçesine kazandırılması için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

