Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'yi çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Gaziosmanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Buluşması' programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve çok sayıda davetli katıldı.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÜLKEMİZ İÇİN BİR YÜK DEĞİL, BİR VARLIKTIR"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgesel birlikteliğin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparken, “Maalesef bu bölgelerimiz, uzun yıllar boyunca terörün gölgesinde baskılanmış; bu durum şehirlerimizin kalkınmasını, ekonomik büyümesini ve sahip olduğu büyük potansiyeli tam anlamıyla kullanmasını engellemiştir. Huzurun tesis edildiği bir ortamda, şehirlerimizin yeniden canlandığına, ekonominin ivme kazandığına ve üretim çarklarının daha gür bir sesle döndüğüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Terörün tamamen gündemimizden çıkmasıyla birlikte, bölgelerimizin kalkınma hamlesi yepyeni ufuklar ve büyük bir ivme kazanacak. Doğu ve Güneydoğu’nun hızlı gelişimi, genel kalkınma sürecimize de büyük bir güç verecek, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize yürüyüşümüzü tahkim edecektir. Huzur ve güven iklimi pekiştikçe yatırımlarımız katlanarak artacak, üretim gücümüz şahlanacak, 86 milyon olarak tüm ülkemiz ve şehirlerimiz hak ettikleri daha parlak geleceğe kavuşacaklardır." dedi.

"GAP PROJESİ 1,9 TRİLYON LİRAYI BULMUŞTUR"

Yılmaz, “Bölgeler arası gelir farkının belirgin bir şekilde gerilemesi, GAP ve DAP bölgelerimizin milli gelirden aldığı payın artması ve 2002 yılında sadece 800 milyon dolar olan ihracatın, geçtiğimiz yıl 13 milyar doları bulması bu değişimin bazı göstergeleri olarak ifade edilebilir. 2003’ten bu yana GAP’a yaptığımız kamu yatırımları 1,9 trilyon lirayı bulmuştur. DAP dediğimiz Doğu Anadolu bölgemizde ise bu yatırımlar 1,4 trilyon lirayı aşmıştır. Çok ciddi kamu yatırımları yapıldı; yollar inşa edildi, duble yollar, üniversiteler, havalimanları, hastaneler, kırsala götürülen hizmetler. Bütün bunlarla Doğu ve Güneydoğu artık farklı bir noktaya gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİ ARASINDA İSTİKRAR ADASI"

Cevdet Yılmaz, “Terörsüz Türkiye , terörsüz bölge diyoruz. Bir taraftan da etrafımız ateş çemberi. Türkiye çok şükür bu ateş çemberi içinde adeta bir istikrar adası, güvenli bir liman konumunda. İran'da bir savaş var biliyorsunuz. Bu savaşın da bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz kendi istikrarımızı koruyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle 86 milyon, 81 vilayet biriz, beraberiz." dedi.