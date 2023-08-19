Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Diyarbakır annelerine ziyaret

Diyarbakır annelerinin, sadece evlatları için değil, ülkenin huzuru, demokrasisi ve kalkınması için de nöbet tuttuğuna işaret eden Yılmaz, hiçbir terör örgütünün gücünün annelere yetmeyeceğini, eninde sonunda annelerin kalbinin kazanacağını söyledi.



Yılmaz, 43 şehirden 365 ailenin, 370 çocuk için nöbette olduğunu belirterek, bu çabaların sonucu olarak bugüne kadar 45 ailenin evladına kavuştuğunu bildirdi.



"Terör örgütüyle sonuna kadar mücadele etmeye, bu bölgede yaşayan kim olursa olsun, hangi etnik yapıdan olursa olsun, hangi mezhepten, meşrepten olursa olsun bütün insanlarımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Bu devlet hepimizin devleti, bu ülke, bu vatan hepimizin vatanı. Bu ülkeyi bölmeye, gücümüzü kırmaya çalışanlara, fitne fesat çıkarmaya çalışanlara, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara da asla müsaade etmeyeceğiz." görüşünü paylaşan Yılmaz, evlat nöbeti tutan anneleri ve aileleri bu duruşlarından dolayı tebrik etti, bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diledi.

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